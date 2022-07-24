Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины во время дождей в Сочи

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в результате обильных дождей в Сочи. По предварительным данным, она оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, вечером 23 июля 2022 года женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной города Сочи. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением», — говорится в заявлении.

По факту гибели женщины проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, в результате залпового ливня погиб один человек.

Из-за обильных дождей оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг неблагоприятных отметок.