Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины во время дождей в Сочи
Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
«По предварительным данным, вечером 23 июля 2022 года женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной города Сочи. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением», — говорится в заявлении.
По факту гибели женщины проводится доследственная проверка.
Как ранее сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, в результате залпового ливня погиб один человек.
Из-за обильных дождей оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг неблагоприятных отметок.