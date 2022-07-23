Центр «Вектор» заявил о готовности оказывать поддержку странам в борьбе с оспой обезьян
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
«ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, являющийся одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций, готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян», — отмечается в заявлении.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что необходимость в введении в России дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян отсутствует.