Центр «Вектор» заявил о готовности оказывать поддержку странам в борьбе с оспой обезьян

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Центр «Вектор» Роспотребнадзора заявил о готовности оказывать научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян.
Центр «Вектор» заявил о готовности оказывать поддержку странам в борьбе с оспой обезьян
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, являющийся одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций, готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян», — отмечается в заявлении.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что необходимость в введении в России дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян отсутствует.

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