Центр «Вектор» заявил о готовности оказывать поддержку странам в борьбе с оспой обезьян

Центр «Вектор» Роспотребнадзора заявил о готовности оказывать научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян.

Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, являющийся одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций, готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян», — отмечается в заявлении.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что необходимость в введении в России дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян отсутствует.