Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости новых мер в России из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор заявил, что необходимость в введении в России дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян отсутствует.

«В связи с заявлением генерального директора ВОЗ об объявлении вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере здравоохранения Роспотребнадзор информирует: на сегодняшний день необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет», — говорится на сайте ведомства.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.