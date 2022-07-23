Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости новых мер в России из-за оспы обезьян

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Роспотребнадзор заявил, что необходимость в введении в России дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян отсутствует.
Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости новых мер в России из-за оспы обезьян
  • РИА Новости

«В связи с заявлением генерального директора ВОЗ об объявлении вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере здравоохранения Роспотребнадзор информирует: на сегодняшний день необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет», — говорится на сайте ведомства.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

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