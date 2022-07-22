В Нижегородской области подвели итоги сдачи ЕГЭ

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В Нижегородской области подвели окончательные итоги сдачи ЕГЭ в 2022 году.
В Нижегородской области подвели итоги сдачи ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Минобразования.

Максимальный результат получили 280 школьников, а 15 выпускников сдали на 100 баллов испытания сразу по двум дисциплинам.

Всего в области сдавали ЕГЭ 13 184 учащихся 11-х классов.

Самый высокий средний результат зафиксирован по итогам экзамена по французскому языку — 77 баллов.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

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