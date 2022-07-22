Онколог Пылёв рассказал, кому противопоказано долго находиться на солнце

Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв рассказал, кому противопоказано долго находиться на солнце.

«На солнце нельзя долго пребывать людям со светлым типом кожи, большим количеством родинок. Особенно это касается людей с рыжими волосами, которые плохо загорают, — им надо минимизировать пребывание на солнце», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, такая кожа больше подвержена травмирующему действию ультрафиолета.

Как отметил врач, если необходимо провести долгое время на солнце, то минимизировать вред поможет защитный крем.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.