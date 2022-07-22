Врач Шустова рассказала, кому противопоказано загорать

Главный врач Тамбовского областного кожно-венерологического клинического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Вера Шустова рассказала, кому противопоказано загорать.

«Однозначно противопоказано загорать людям с онкологическими заболеваниями, а также при онкологической настороженности (наличии мастопатий, миом, эндометриоза и так далее), при повышенной температуре тела, гипертонии, нарушении кровообращения, хронической сердечной недостаточности», — цитирует эксперта «Тамбовский курьер».

Как отметила Шустова, нежелательно долго находиться на солнце людям, принимающим ряд лекарств, среди которых антибиотики, гормональные и психотропные средства.

«Должно настораживать наличие родинок и других новообразований на коже, сыпи, рубцов и пигментации. Также загар противопоказан при наличии бронхиальной астмы, заболеваниях щитовидной железы, острых болезнях почек и печени, атеросклерозе, открытых формах туберкулёза», — добавила врач.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.