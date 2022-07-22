Врач Жилкина рассказала, какие компоненты косметики могут спровоцировать аллергию на солнце
- Gettyimages.ru
- © Joel Carillet
«Аллергия на солнце проявляется на открытых участках тела в виде покраснения и отёка кожи, очень мелкой и зудящей сыпи. Ключевую роль в этой патологической реакции кожи играют фотосенсибилизаторы — вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, фотосенсибилизаторы есть во многих растениях и травах — например, в петрушке, сельдерее, инжире, кедровых орехах и лимоне.
Как отметила Жилкина, фотоаллергены могут входить в состав солнцезащитных кремов, косметики, парфюмерии, мыла, шампуней и средств бытовой химии.
«Из лекарств фотоаллергены содержатся в обезболивающих наружных средствах с кетопрофеном, некоторых антибиотиках, транквилизаторах и антидепрессантах», — добавила она.
Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.