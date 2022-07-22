Фермер Спиваков дал советы по выбору качественных персиков

Борис Спиваков, поставщик сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское», дал советы по выбору качественных персиков.

«Спелый персик всегда имеет выраженный сладкий аромат. Если вы слышите запах персика, значит, он дозревал естественным путём, без использования химии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, спелый персик должен быть слегка мягким, без вмятин.

«И никогда не покупайте персики с морщинистой кожей. Это признак того, что фрукты слишком долго хранились в холодильнике и потеряли сочность», — добавил Спиваков.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.