Фермер Спиваков дал советы по выбору качественных персиков
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«Спелый персик всегда имеет выраженный сладкий аромат. Если вы слышите запах персика, значит, он дозревал естественным путём, без использования химии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, спелый персик должен быть слегка мягким, без вмятин.
«И никогда не покупайте персики с морщинистой кожей. Это признак того, что фрукты слишком долго хранились в холодильнике и потеряли сочность», — добавил Спиваков.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.