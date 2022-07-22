Фермер Спиваков дал советы по выбору качественных персиков

Короткая ссылка
Борис Спиваков, поставщик сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское», дал советы по выбору качественных персиков.
Фермер Спиваков дал советы по выбору качественных персиков
  • Gettyimages.ru
  • © Iurii Kuznetsov / EyeEm

«Спелый персик всегда имеет выраженный сладкий аромат. Если вы слышите запах персика, значит, он дозревал естественным путём, без использования химии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, спелый персик должен быть слегка мягким, без вмятин.

«И никогда не покупайте персики с морщинистой кожей. Это признак того, что фрукты слишком долго хранились в холодильнике и потеряли сочность», — добавил Спиваков.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить