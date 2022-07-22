В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности до 7 августа

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Власти Брянской области продлили до 7 августа действие высокого уровня террористической опасности.
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности до 7 августа
  • РИА Новости
  • © Владимир Горовых

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта... на территории Брянской области с 14:00 23 июля 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного села Некислицы со стороны Украины.

В воздушное пространство региона 14 июля вошли украинские беспилотники. По словам Богомаза, были обстреляны пограничный пост посёлка Черноземный Городок и АЗС в селе Новые Юрковичи.

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