Губернатор: в Брянской области обстреляли пограничный пост и АЗС
- РИА Новости
«Днём дважды был обстрелян пограничный пост посёлка Черноземный», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
По его словам, вечером украинский беспилотник обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.
Губернатор отметил, что никто не пострадал.
По его словам, на АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания.
Он добавил, что оперативные службы проводят все необходимые мероприятия.
9 июля Богомаз сообщил, что взрывное устройство сработало на железнодорожных путях под Брянском.