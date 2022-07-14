Губернатор: в Брянской области обстреляли пограничный пост и АЗС

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в воздушное пространство региона 14 июля вошли украинские беспилотники. По его словам, были обстреляны пограничный пост посёлка Черноземный Городок и АЗС в селе Новые Юрковичи.
Губернатор: в Брянской области обстреляли пограничный пост и АЗС
  • РИА Новости

«Днём дважды был обстрелян пограничный пост посёлка Черноземный», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

По его словам, вечером украинский беспилотник обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Губернатор отметил, что никто не пострадал. 

По его словам, на АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания.

Он добавил, что оперативные службы проводят все необходимые мероприятия.

9 июля Богомаз сообщил, что взрывное устройство сработало на железнодорожных путях под Брянском.

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