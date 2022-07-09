Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях под Брянском, сообщил областной губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка перед грузовым поездом.

«Сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет. На месте работают специализированные оперативные службы», — заявил он.

8 июля Богомаз сообщил, что в воздушное пространство региона дважды вошли украинские беспилотники.

Один беспилотник обстрелял пограничный пост в посёлке Чернозёмном и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Другой БПЛА был сбит в Карачевском районе средствами ПВО России.