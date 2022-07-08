В воздушное пространство Брянской области дважды за сутки вошли украинские беспилотники
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«Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники», — написал Богомаз в Telegram.
Один беспилотник обстрелял пограничный пост в посёлке Чернозёмном и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.
Другой БПЛА был сбит в Карачевском районе средствами ПВО России.
В результате инцидентов никто не пострадал.
Ранее власти Брянской области продлили до 23 июля действие высокого уровня террористической опасности.