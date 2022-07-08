В воздушное пространство Брянской области дважды за сутки вошли украинские беспилотники

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 8 июля в воздушное пространство региона дважды вошли украинские беспилотники.
В воздушное пространство Брянской области дважды за сутки вошли украинские беспилотники
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники», — написал Богомаз в Telegram.

Один беспилотник обстрелял пограничный пост в посёлке Чернозёмном и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Другой БПЛА был сбит в Карачевском районе средствами ПВО России.

В результате инцидентов никто не пострадал.

Ранее власти Брянской области продлили до 23 июля действие высокого уровня террористической опасности.

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