В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности до 23 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта... на территории Брянской области с 14:00 8 июля 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Брянской области приграничное село Некислица подверглось артобстрелу со стороны Украины.