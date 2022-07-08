В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности до 23 июля

Власти Брянской области продлили до 23 июля действие высокого уровня террористической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта... на территории Брянской области с 14:00 8 июля 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Брянской области приграничное село Некислица подверглось артобстрелу со стороны Украины.