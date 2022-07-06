В Брянской области приграничное село Некислица подверглось артобстрелу со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе. Пострадавших нет.

РИА Новости

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислица Севского района. В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет», — написал Богомаз в Telegram. На месте работают оперативные службы. Утром 5 июля в Брянской области произошёл артиллерийский обстрел села Зёрново Суземского района со стороны украинских войск.