Педагоги из Херсонской и Запорожской областей пройдут профпереподготовку в Крыму

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Ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования», доктор филологических наук, профессор Александр Рудяков сообщил, что учителя из Херсонской и Запорожской областей будут проходить профессиональную педагогическую переподготовку в Крыму.
Педагоги из Херсонской и Запорожской областей пройдут профпереподготовку в Крыму
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Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

«В эту глобальную задачу активно включились Министерство просвещения России и Академия Министерства просвещения. Мы сотрудничаем с ними, взяв на себя лекции теоретического плана — сравнение украинской и российской систем образования и школоведение», — сказал Рудяков.

Ранее «Взгляд» сообщал, что во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в этом году впервые приняли участие дети из Донбасса.

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