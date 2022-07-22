Педагоги из Херсонской и Запорожской областей пройдут профпереподготовку в Крыму

Ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования», доктор филологических наук, профессор Александр Рудяков сообщил, что учителя из Херсонской и Запорожской областей будут проходить профессиональную педагогическую переподготовку в Крыму.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

«В эту глобальную задачу активно включились Министерство просвещения России и Академия Министерства просвещения. Мы сотрудничаем с ними, взяв на себя лекции теоретического плана — сравнение украинской и российской систем образования и школоведение», — сказал Рудяков.

Ранее «Взгляд» сообщал, что во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в этом году впервые приняли участие дети из Донбасса.