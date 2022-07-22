Песков прокомментировал заявления о планах Приднестровья войти в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья по присоединению к России, но не знает, с чем они связаны.

«Нет, я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что вектор развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики остаётся неизменным и нацеленным на обретение независимости с последующим присоединением к России.

До этого в МИД ПМР заявили, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.