Исследователи предупредили о возможных последствиях прокрастинации перед сном

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Международная группа психологов описала феномен, который они назвали прокрастинацией перед сном. Специалисты сообщают, что эта привычка может иметь негативные последствия для здоровья.
Исследователи предупредили о возможных последствиях прокрастинации перед сном
  • Gettyimages.ru
  • © Uwe Krejci

«Прокрастинация перед сном» возникает, когда человек сознательно откладывает ночной отдых, отвлекаясь на незначительные дела. Чаще всего это случается из-за злоупотребления гаджетами, пишет «Москва 24».

Существует теория, что неправильный сон, в том числе недосып, может быть одной из причин развития деменции. 

Физиологи рекомендуют спать по 7—9 часов в сутки.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.

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