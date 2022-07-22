Исследователи предупредили о возможных последствиях прокрастинации перед сном

Международная группа психологов описала феномен, который они назвали прокрастинацией перед сном. Специалисты сообщают, что эта привычка может иметь негативные последствия для здоровья.

«Прокрастинация перед сном» возникает, когда человек сознательно откладывает ночной отдых, отвлекаясь на незначительные дела. Чаще всего это случается из-за злоупотребления гаджетами, пишет «Москва 24».

Существует теория, что неправильный сон, в том числе недосып, может быть одной из причин развития деменции.

Физиологи рекомендуют спать по 7—9 часов в сутки.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.