Исследователи предупредили о возможных последствиях прокрастинации перед сном
- Gettyimages.ru
- © Uwe Krejci
«Прокрастинация перед сном» возникает, когда человек сознательно откладывает ночной отдых, отвлекаясь на незначительные дела. Чаще всего это случается из-за злоупотребления гаджетами, пишет «Москва 24».
Существует теория, что неправильный сон, в том числе недосып, может быть одной из причин развития деменции.
Физиологи рекомендуют спать по 7—9 часов в сутки.
Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.