В Удмуртии выявили 29 новых случаев COVID-19 за сутки
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В числе заболевших четыре ребёнка и пять человек старше 65 лет, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Восемь пациентов госпитализированы, летальных случаев нет.
В то же время в Приморском крае выявили 50 случаев заболевания за аналогичный период. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 1167 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1195 пациентов с COVID-19.