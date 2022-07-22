В Удмуртии выявили 29 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии за минувшие 24 часа выявили 29 новых случаев коронавируса.
В Удмуртии выявили 29 новых случаев COVID-19 за сутки
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В числе заболевших четыре ребёнка и пять человек старше 65 лет, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Восемь пациентов госпитализированы, летальных случаев нет.

В то же время в Приморском крае выявили 50 случаев заболевания за аналогичный период. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 1167 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1195 пациентов с COVID-19.

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