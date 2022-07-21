Врач Древаль рассказал, как загорать без вреда для здоровья

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Врач-дерматовенеролог, онколог КДЦ НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера кандидат медицинских наук Дмитрий Древаль рассказал, как загорать без вреда для здоровья.
Врач Древаль рассказал, как загорать без вреда для здоровья
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он посоветовал избегать полуденного солнца и пить больше воды на пляже и в солнечные дни в целом.

Также рекомендуется загорать постепенно: в первый день достаточно 15—20 минут, затем допустимо прибавлять минут по 20 ежедневно.

Кроме того, не стоит забывать о солнцезащитных очках и широкополых шляпах. Не менее важную роль играют кремы с высокой степенью защиты от солнца.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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