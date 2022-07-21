В Подмосковье более 1,1 млн человек прошли профилактические медосмотры с начала года

В Московской области более 1,1 млн человек прошли профилактические медосмотры с начала 2022 года, из них свыше 820 тыс. — диспансеризацию.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Регулярная диагностика позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, поэтому так важно проходить диспансеризацию и профосмотры», — заявила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Благодаря своевременно проведённым исследованиям, у жителей выявили свыше 30 тыс. различных заболеваний.

«В том числе почти 16 тыс. болезней системы кровообращения и 906 случаев онкологических заболеваний, из них 230 — это рак груди», — уточнила Стригункова.

Ранее НСН сообщала, что ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыл в Москве Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств.