Психолог Наумова рассказала о способах самостоятельно справиться с тревожностью

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Психолог Эльвира Наумова рассказала о способах самостоятельно справиться с тревожностью.
Психолог Наумова рассказала о способах самостоятельно справиться с тревожностью
  • Gettyimages.ru
  • © Aleli Dezmen

«Тревожность бывает временной, ситуативной. Есть тревожность как черта характера — тогда надо обращаться к психологу», — пояснила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, побороть тревожное состояние можно с помощью дыхания, успокаивающей музыки.

Также рекомендуется так называемая техника заземления.

«Это успокаивающая техника, которая соединяет вас с настоящим и исследует пять чувств. То есть вы по очереди включаете пять чувств, таким образом ваша нервная система приходит в стабильное состояние», — пояснила Наумова.

Как подчеркнула эксперт, такие способы помогают справиться с тревожностью в определённых ситуациях, но не позволяют избавиться от проблемы окончательно.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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