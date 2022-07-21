Психолог Наумова рассказала о способах самостоятельно справиться с тревожностью
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«Тревожность бывает временной, ситуативной. Есть тревожность как черта характера — тогда надо обращаться к психологу», — пояснила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, побороть тревожное состояние можно с помощью дыхания, успокаивающей музыки.
Также рекомендуется так называемая техника заземления.
«Это успокаивающая техника, которая соединяет вас с настоящим и исследует пять чувств. То есть вы по очереди включаете пять чувств, таким образом ваша нервная система приходит в стабильное состояние», — пояснила Наумова.
Как подчеркнула эксперт, такие способы помогают справиться с тревожностью в определённых ситуациях, но не позволяют избавиться от проблемы окончательно.
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