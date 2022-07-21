Терапевт Асанов рассказал, как сберечь здоровье в жаркую погоду

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, как пожилым гражданам сберечь здоровье в жаркую погоду.

«Летом здоровье возрастных пациентов, как правило, улучшается: стабилизируется артериальное давление, реже беспокоят симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, боли в суставах. На фоне этого многие самостоятельно перестают принимать назначенные лекарственные препараты, что недопустимо, особенно в жаркие дни», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в жару желательно ограничить потребление высококалорийных продуктов, воздержаться от большого употребления белка, отдать предпочтение свежим фруктам и овощам, кисломолочным продуктам.

«В жару людям в возрасте очень важно следить за питьевым режимом. Если нет серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, следует выпивать не менее полутора литров воды комнатной температуры в день маленькими глотками», — отметил Асанов.

Тем, кто страдает артериальной гипертензией, он советует измерять давление не меньше двух раз в день.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца текущей рабочей недели.