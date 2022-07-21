Терапевт Асанов рассказал, как сберечь здоровье в жаркую погоду

Короткая ссылка
Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, как пожилым гражданам сберечь здоровье в жаркую погоду.
Терапевт Асанов рассказал, как сберечь здоровье в жаркую погоду
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Летом здоровье возрастных пациентов, как правило, улучшается: стабилизируется артериальное давление, реже беспокоят симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, боли в суставах. На фоне этого многие самостоятельно перестают принимать назначенные лекарственные препараты, что недопустимо, особенно в жаркие дни», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в жару желательно ограничить потребление высококалорийных продуктов, воздержаться от большого употребления белка, отдать предпочтение свежим фруктам и овощам, кисломолочным продуктам.

«В жару людям в возрасте очень важно следить за питьевым режимом. Если нет серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, следует выпивать не менее полутора литров воды комнатной температуры в день маленькими глотками», — отметил Асанов.

Тем, кто страдает артериальной гипертензией, он советует измерять давление не меньше двух раз в день.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца текущей рабочей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить