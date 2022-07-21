В Ульяновской области подвели итоги сдачи ЕГЭ

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В Ульяновской области подвели итоги сдачи Единого государственного экзамена. В 2022 году ЕГЭ сдавали почти 5 тыс. детей.
В Ульяновской области подвели итоги сдачи ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство просвещения и воспитания.

Максимальные баллы получили 29 выпускников. Один школьник получил по 100 баллов сразу по двум предметам.

Тем временем в Кирове рассказали о работе по обеспечению безопасности в школах и детсадах, передаёт progorod43.

«Вопросам безопасного пребывания детей в школах и детских садах уделяется самое пристальное внимание. В текущем году на мероприятия по их антитеррористической защищённости из бюджета города направлены около 65 млн рублей. Все работы должны быть проведены до начала нового учебного года», — заявила глава города Елена Ковалёва.

Ранее сообщалось, что в России подвели предварительные итоги сдачи ЕГЭ.

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