В Ульяновской области подвели итоги сдачи ЕГЭ

В Ульяновской области подвели итоги сдачи Единого государственного экзамена. В 2022 году ЕГЭ сдавали почти 5 тыс. детей.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство просвещения и воспитания.

Максимальные баллы получили 29 выпускников. Один школьник получил по 100 баллов сразу по двум предметам.

Тем временем в Кирове рассказали о работе по обеспечению безопасности в школах и детсадах, передаёт progorod43.

«Вопросам безопасного пребывания детей в школах и детских садах уделяется самое пристальное внимание. В текущем году на мероприятия по их антитеррористической защищённости из бюджета города направлены около 65 млн рублей. Все работы должны быть проведены до начала нового учебного года», — заявила глава города Елена Ковалёва.

Ранее сообщалось, что в России подвели предварительные итоги сдачи ЕГЭ.