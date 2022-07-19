В России подвели предварительные итоги сдачи ЕГЭ

После завершения в конце июля основного периода сдачи ЕГЭ в Рособрнадзоре сообщили, что в этом учебном году средние баллы по отдельным предметам упали.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, средние баллы по русскому языку упали на 3,1 по сравнению с 2021 годом, по литературе — на 5,2, по географии — на 4,4.

При этом по обществознанию, истории и математике, напротив, выросли — на 3,48, 3,05 и 1,7 соответственно.

Количество школьников, сдавших экзамены на 100 баллов, в этом году сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

В топ-3 самых популярных экзаменов по выбору у учеников как офлайн-, так и онлайн-школ в этом году вошли обществознание, биология и информатика.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.