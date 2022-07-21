Минсельхоз России рассказал о ходе уборочной кампании

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Минсельхоз России заявил, что российские аграрии во время уборочной кампании уже собрали 30 млн т зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть.
Минсельхоз России рассказал о ходе уборочной кампании
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  • © Richard Hamilton Smith

Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Преодолели отметку в 30 млн т зерна. Урожайность по сравнению с прошлым годом заметно выше: сейчас она в среднем составляет 41,7 ц с га (было 33,3 ц с га)», — отмечается в сообщении.

По данным министерства, аграрии убрали зерновые и зернобобовые с 7,4 млн га, в том числе собрано 25,3 млн т пшеницы и 3,9 млн т ячменя.

Ранее Министерство сельского хозяйства России заявило, что кредитование сезонных полевых работ в стране с начала 2022 года увеличилось на 34,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.

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