Министр энергетики Шульгинов заявил, что вопросы поставок в Калининград топлива решены

Вопросы со снабжением Калининграда газом и электроэнергией решены, доложил министр энергетики России Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Особая тема на контроле — это газоснабжение и электроснабжение Крыма и Калининграда. По Калининграду: мы готовы работать в изолированном режиме, вопросы по топливообеспечению также решены с использованием и подземного хранилища, и ПРГУ «Маршал Василевский», и покупок ещё двух газовозов», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее в Минстрое сообщили, что власти Калининградской области рассматривают вариант с доставкой строительных материалов в регион с помощью паромов.

В ведомстве предупредили, что в случае доставки материалов водным путём существует вероятность задержек с поставками, а также изменения их стоимости из-за повышения расходов на логистику.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.