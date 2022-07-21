Министр энергетики Шульгинов заявил, что вопросы поставок в Калининград топлива решены

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Вопросы со снабжением Калининграда газом и электроэнергией решены, доложил министр энергетики России Николай Шульгинов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Министр энергетики Шульгинов заявил, что вопросы поставок в Калининград топлива решены
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Особая тема на контроле — это газоснабжение и электроснабжение Крыма и Калининграда. По Калининграду: мы готовы работать в изолированном режиме, вопросы по топливообеспечению также решены с использованием и подземного хранилища, и ПРГУ «Маршал Василевский», и покупок ещё двух газовозов», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее в Минстрое сообщили, что власти Калининградской области рассматривают вариант с доставкой строительных материалов в регион с помощью паромов.

В ведомстве предупредили, что в случае доставки материалов водным путём существует вероятность задержек с поставками, а также изменения их стоимости из-за повышения расходов на логистику.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

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