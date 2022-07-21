Песков заявил о хорошем состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина со здоровьем всё нормально.

«У него всё нормально со здоровьем», — сказал он.

Вместе с этим Песков добавил, что украинские, британские и американские «информационные специалисты» в последние месяцы крайне активно вбрасывают в информационное пространство разные «утки» о состоянии здоровья президента».

«Это не что иное, как «утки». Мы об этом говорим», — указал он.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс на форуме по безопасности заявил, что, по данным разведки, Путин не страдает от какого-либо заболевания и что «он слишком здоров».