Депутат Хованская заявила о невозможности приравнять апартаменты к жилью

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о невозможности приравнять апартаменты к жилью.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что апартаменты — это коммерческая недвижимость, и к ней предъявляется меньше требований.

«Они не могут быть жильём, потому что строятся как объекты нежилого фонда. Когда человек покупает, он знает, что он покупает. Но потом начинаются обещания застройщика, что мы переведём, пропишем, построим школы, но это обман и заблуждение», — пояснила депутат.

Хованская допустила, что апартаменты могут быть временным жильём, к примеру, в качестве апарт-отеля, но постоянная регистрация там невозможна.

Ранее глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов прокомментировал ситуацию с апартаментами.

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