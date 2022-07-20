Глава комитета Госдумы Пахомов: апартаменты не будут приравнены к жилью

Глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов прокомментировал ситуацию с апартаментами.

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость… Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», — сказал Пахомов на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года спрос на покупку апартаментов в центре Москвы снизился на 19,46%. Общая тенденция к снижению интереса к такому виду недвижимости наблюдается с марта.

Вместе с тем вырос уровень предложения. В настоящее время в центральных районах Москвы представлено 559 предложений от застройщиков, тогда как в апреле показатель составлял 499.