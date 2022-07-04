Исследование: спрос на апартаменты в центре Москвы снизился на 19,46% в мае
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на исследование компании Skolkovo Realty.
Вместе с тем, вырос уровень предложения. В настоящее время в центральных районах Москвы представлено 559 предложений от застройщиков, тогда как в апреле показатель составлял 499.
Стартовая стоимость апартаментов в ЦАО достигает 12,2 млн рублей.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.