Исследование: спрос на апартаменты в центре Москвы снизился на 19,46% в мае

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В мае 2022 года спрос на покупке апартаментов в центре Москвы снизился на 19,46%. Общую тенденцию к снижению интереса к такому виду недвижимости наблюдается с марта.
Исследование: спрос на апартаменты в центре Москвы снизился на 19,46% в мае
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на исследование компании Skolkovo Realty.

Вместе с тем, вырос уровень предложения. В настоящее время в центральных районах Москвы представлено 559 предложений от застройщиков, тогда как в апреле показатель составлял 499.

Стартовая стоимость апартаментов в ЦАО достигает 12,2 млн рублей.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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