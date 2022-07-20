Путин заявил, что Россия не должна спекулировать на теме проблем с экологией

Россия не должна спекулировать на теме проблем с экологией и принимать необоснованные решения, как делают на Западе. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи нового времени» заявил российский президент Владимир Путин.

«В западных странах сегодня сталкиваются с проблемами энергетики, а одна из составляющих — это спекуляция на экологии. Во внутриполитической повестке спекулируют этим, пугают этими проблемами людей, а потом принимают решения — необоснованные, непросчитанные, а следующий шаг — ищут виноватых. Вот мы не должны так поступать», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу следует временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, в частности к углю, и отказаться от зелёной энергетики на фоне энергокризиса.

Вместе с этим в Польше также заявили о намерении продолжать развивать угольную энергетику, несмотря на тренды, которые наблюдаются в Евросоюзе.