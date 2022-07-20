Путин заявил, что Россия не должна спекулировать на теме проблем с экологией
- РИА Новости
«В западных странах сегодня сталкиваются с проблемами энергетики, а одна из составляющих — это спекуляция на экологии. Во внутриполитической повестке спекулируют этим, пугают этими проблемами людей, а потом принимают решения — необоснованные, непросчитанные, а следующий шаг — ищут виноватых. Вот мы не должны так поступать», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу следует временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, в частности к углю, и отказаться от зелёной энергетики на фоне энергокризиса.
Вместе с этим в Польше также заявили о намерении продолжать развивать угольную энергетику, несмотря на тренды, которые наблюдаются в Евросоюзе.