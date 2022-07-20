Песков: формат прямой линии с Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора

Формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны всё время оглядываться всё-таки на Роспотребнадзор», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в мире меняется.

«Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может», — добавил пресс-секретарь.

8 июня Песков сообщил, что в этом месяце прямая линия не состоится, но её организацией, как технической, так и содержательной, активно занимаются.