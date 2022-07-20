Песков: формат прямой линии с Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора
«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны всё время оглядываться всё-таки на Роспотребнадзор», — цитирует ТАСС Пескова.
Он отметил, что ситуация с COVID-19 в мире меняется.
«Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может», — добавил пресс-секретарь.
8 июня Песков сообщил, что в этом месяце прямая линия не состоится, но её организацией, как технической, так и содержательной, активно занимаются.