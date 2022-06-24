Песков прокомментировал возможность проведения прямой линии с Путиным в 2022 году

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности проведения прямой линии с участием российского лидера Владимира Путина в 2022 году. Он заявил, что она обязательно будет, но не в июне.

Об этом сообщает ТАСС. 

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребованна», — подчеркнул Песков.

Точные сроки проведения прямой линии пока неизвестны. Пресс-секретарь уточнил, что на сегодняшний день у главы государства очень много важных мероприятий.

«Поэтому чуть позже. Но это случится обязательно», — уточнил он. 

8 июня пресс-секретарь президента Песков сообщил, что в этом месяце прямая линия не состоится, но её организацией, как технической, так и содержательной активно занимаются. 

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