Песков прокомментировал возможность проведения прямой линии с Путиным в 2022 году
Об этом сообщает ТАСС.
«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребованна», — подчеркнул Песков.
Точные сроки проведения прямой линии пока неизвестны. Пресс-секретарь уточнил, что на сегодняшний день у главы государства очень много важных мероприятий.
«Поэтому чуть позже. Но это случится обязательно», — уточнил он.
8 июня пресс-секретарь президента Песков сообщил, что в этом месяце прямая линия не состоится, но её организацией, как технической, так и содержательной активно занимаются.