Песков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены

Сроки прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определены, идёт рутинная подготовка, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце... Сроки пока не определены, но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и с содержательной точки зрения. Это очень сложное, объёмное мероприятие», — сказал он журналистам.

Песков ранее отметил, что прямая линия с президентом пройдёт после Петербургского международного экономического форума.

Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум в 2022 году состоится 15—18 июня. Страной — гостем форума станет Египет.