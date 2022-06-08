Песков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены

Короткая ссылка
Сроки прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определены, идёт рутинная подготовка, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены
  • РИА Новости

«Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце... Сроки пока не определены, но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и с содержательной точки зрения. Это очень сложное, объёмное мероприятие», — сказал он журналистам.

Песков ранее отметил, что прямая линия с президентом пройдёт после Петербургского международного экономического форума.

Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум в 2022 году состоится 15—18 июня. Страной — гостем форума станет Египет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить