В Подмосковье около 19 тысяч человек воспользовались услугой по бесплатной перевозке в медучреждения
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.
«Данная мера реализуется в рамках нацпроекта «Демография», и мы видим, что она действительно востребована у наших жителей», — заявил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он отметил, что для реализации такой перевозки был закуплен спецтранспорт.
Ранее НСН сообщала, что ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыл в Москве Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств.