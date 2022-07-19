В Подмосковье около 19 тысяч человек воспользовались услугой по бесплатной перевозке в медучреждения

В Московской области около 19 тыс. человек воспользовались услугой по бесплатной перевозке в медицинские и социальные учреждения в январе — июне 2022 года.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

«Данная мера реализуется в рамках нацпроекта «Демография», и мы видим, что она действительно востребована у наших жителей», — заявил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он отметил, что для реализации такой перевозки был закуплен спецтранспорт.

Ранее НСН сообщала, что ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыл в Москве Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств.