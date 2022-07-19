Академик РАН Зверев рассказал подробности о подвиде COVID-19 «кентавр»

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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал подробности о подвиде COVID-19 «кентавр».
Академик РАН Зверев рассказал подробности о подвиде COVID-19 «кентавр»
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В беседе со «Взглядом» он заявил, что «кентавр» — один из подвариантов «омикрона», а свойства вируса существенно не меняются.

«Люди, которые переболели предыдущими «омикронами», будут устойчивы к этому подвиду. Так что абсолютно неважно, какой вид «омикрона» у нас в России преобладает, картины в целом это не меняет», — считает Зверев.

Ранее вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о новом подвиде «омикрона».

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