РЖД потребовали от ЕС отменить введённые против компании санкции
- РИА Новости
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение холдинга.
В компании заявили, что европейские рестрикции направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые и гуманитарные функции, а также являются дискриминационными по отношению к населению России.
В РЖД добавили, что санкции противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС.
В июне «Российские железные дороги» приостановили погрузку ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу.
В конце февраля в санкционные списки Евросоюза внесли КамАЗ, РЖД, «Совкомфлот» и Объединённую судостроительную компанию (ОСК).