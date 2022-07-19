РЖД потребовали от ЕС отменить введённые против компании санкции

Короткая ссылка
«Российские железные дороги» направили в Совет Евросоюза заявление с требованием отменить введённые против холдинга санкции. 
РЖД потребовали от ЕС отменить введённые против компании санкции
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение холдинга.

В компании заявили, что европейские рестрикции направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые и гуманитарные функции, а также являются дискриминационными по отношению к населению России.

В РЖД добавили, что санкции противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС.

В июне «Российские железные дороги» приостановили погрузку ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу.

В конце февраля в санкционные списки Евросоюза внесли КамАЗ, РЖД, «Совкомфлот» и Объединённую судостроительную компанию (ОСК).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить