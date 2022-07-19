РЖД потребовали от ЕС отменить введённые против компании санкции

«Российские железные дороги» направили в Совет Евросоюза заявление с требованием отменить введённые против холдинга санкции.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение холдинга.

В компании заявили, что европейские рестрикции направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые и гуманитарные функции, а также являются дискриминационными по отношению к населению России.

В РЖД добавили, что санкции противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС.

В июне «Российские железные дороги» приостановили погрузку ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу.

В конце февраля в санкционные списки Евросоюза внесли КамАЗ, РЖД, «Совкомфлот» и Объединённую судостроительную компанию (ОСК).