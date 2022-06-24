РЖД приостановили погрузку ряда товаров, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу

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«Российские железные дороги» приостановили погрузку ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу.
РЖД приостановили погрузку ряда товаров, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В компании уточнили, что речь о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идёт.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область и потребовала незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита.

В МИД России сообщили, что в ином случае последуют ответные меры.

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