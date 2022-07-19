В Москве провели успешное тестирование отечественных импортозамещающих имплантатов

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Московский центр инновационных технологий в здравоохранении на базе городских медицинских организаций успешно провёл тестирование отечественных импортозамещающих имплантатов для хирургии и нейрохирургии.
В Москве провели успешное тестирование отечественных импортозамещающих имплантатов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Утро.ру», имплантаты, уровень разработки которых полностью соответствует мировым стандартам, тестировали врачи ГКБ имени Буянова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, 1-й Градской и ГКБ имени Юдина. Разработку дополнительно протестируют на базе Московского клинического научного центра имени Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, после завершения тестирования столичные врачи получат современные продукты для хирургии, нейрохирургии и травматологии. Разработка нижегородской компании позволит добиться замены иностранных имплантатов в ряде сегментов, а также снизить стоимость проведения высокотехнологичных операций.

Ранее kp.ru сообщила, что на mos.ru запустили сервис по импортозамещению цифровых инструментов.

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