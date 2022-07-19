Детский омбудсмен инициировала программу социально-психологической помощи детям Донбасса

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Российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.
Детский омбудсмен инициировала программу социально-психологической помощи детям Донбасса
  • РИА Новости

Как сообщает NewInform, первая площадка для более чем 50 старшеклассников уже начала работу, российский омбудсмен провела с ними встречу.

«Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка в ходе поездки в ДНР встретилась со старшеклассниками в Мариуполе и дала старт новому направлению работы», — говорится в официальном сообщении.

Для 200 детей из республик Донбасса планируется провести лагерную смену в Краснодарском крае.

Как уточняет «ПолитЭксперт», там пройдут занятия, которые позволят развить навыки общения, раскрыть личностный потенциал и выстроить жизненный путь в новых реалиях.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Крым прибудут на отдых ещё 300 детей из Донбасса.

Также стало известно, что в Самарской области завершилась смена у первой группы детей из ДНР и ЛНР. Они провели три недели на отдыхе в одном из санаториев.

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