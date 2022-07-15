Крым примет на отдых ещё 300 детей из Донбасса

В конце июля в Крым прибудут на отдых ещё 300 детей из Донбасса.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В мае — июне текущего года 418 детей оздоровились в загородных лагерях. Буквально на следующей неделе Крым примет ещё 300 детей с освобождённых территорий ДНР. Для 1357 детей организован досуг на базе лагерей дневного пребывания», — заявила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

Также стало известно, что в Самарской области завершилась смена у первой группы детей из ДНР и ЛНР. Они провели три недели на отдыхе в одном из санаториев, передаёт volga.news.

В пятницу, 15 июля, в регион приехала вторая группа школьников.

«Дети очень хотят искупаться в Волге. Мы со Снежного, город маленький. Хотят посмотреть, что вообще есть, побывать на экскурсиях именно в Самаре. Ну и конечно, они хотят просто отдохнуть. У нас часть детей приехали из Донецка и Макеевки. Там очень шумно, и дети просто ждут тишины», — заявила сопровождающий группы Ольга Литюк.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили более 100 тонн гумпомощи в Харьковскую область.