HR-специалист рассказала, как не нарваться на мошенников при поиске работы
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По словам специалиста, в первую очередь нужно проверить рейтинг потенциального работодателя.
«Каждая компания, какая бы она ни была, маленькая, большая, неважно, находится в своей сфере бизнеса. В сфере бизнеса существуют рейтинги. Пожалуйста, можно всегда заглянуть в рейтинги, найти там название этой компании — или не найти его», — сказала она в беседе с Pravda.ru.
В качестве следующего шага Булкина рекомендовала посмотреть отзывы сотрудников о работодателе. По словам HR-специалиста, там чаще всего пишут «люди обиженные», но всегда можно увидеть, есть ли негатив.
Кроме того, по словам собеседницы издания, ни одна приличная компания, ни один работодатель не будет приглашать к себе людей на работу, изначально требуя от них каких-то расходов.
«Если человеку предлагается заплатить за обучение, лицензию, оформление документов — это означает только одно: конечно, это ерунда, это никому не нужно», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что московская служба занятости за 2,5 года помогла примерно 30 тыс. женщин с детьми до семи лет найти работу.