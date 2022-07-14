Около 30 тысяч женщин с детьми нашли работу в столице благодаря московской службе занятости
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для таких женщин разработана широкая линейка сервисов, в том числе карьерные консультации, тренинги и бесплатное дополнительное профессиональное обучение.
«Специалисты службы занятости помогают сориентироваться в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить конкурентоспособное резюме, выбрать наиболее подходящий вариант трудоустройства, а также организовывают собеседования с работодателем», — цитирует Ракову НСН.
Ранее сообщалось, что более 24 тыс. детей отдохнули в лагерях Московской области во вторую смену.