Около 30 тысяч женщин с детьми нашли работу в столице благодаря московской службе занятости

Короткая ссылка
Московская служба занятости за 2,5 года помогла примерно 30 тыс. женщин с детьми до семи лет найти работу.
Около 30 тысяч женщин с детьми нашли работу в столице благодаря московской службе занятости
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для таких женщин разработана широкая линейка сервисов, в том числе карьерные консультации, тренинги и бесплатное дополнительное профессиональное обучение.

«Специалисты службы занятости помогают сориентироваться в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить конкурентоспособное резюме, выбрать наиболее подходящий вариант трудоустройства, а также организовывают собеседования с работодателем», — цитирует Ракову НСН.

Ранее сообщалось, что более 24 тыс. детей отдохнули в лагерях Московской области во вторую смену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить