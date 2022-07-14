Около 30 тысяч женщин с детьми нашли работу в столице благодаря московской службе занятости

Московская служба занятости за 2,5 года помогла примерно 30 тыс. женщин с детьми до семи лет найти работу.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для таких женщин разработана широкая линейка сервисов, в том числе карьерные консультации, тренинги и бесплатное дополнительное профессиональное обучение.

«Специалисты службы занятости помогают сориентироваться в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить конкурентоспособное резюме, выбрать наиболее подходящий вариант трудоустройства, а также организовывают собеседования с работодателем», — цитирует Ракову НСН.

Ранее сообщалось, что более 24 тыс. детей отдохнули в лагерях Московской области во вторую смену.