Более 24 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях во вторую смену

Более 24 тыс. детей отдохнули в лагерях Московской области во вторую смену.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, особой популярностью пользовались языковые и спортивные лагеря.

«Вся работа наших лагерей нацелена не только на полезный досуг, но и на оздоровление. Особое внимание уделяется распорядку дня, питанию, физкультуре и занятиям на свежем воздухе. За первое полугодие процент оздоровления детей составил более 50%», — отметила Каклюгина.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.