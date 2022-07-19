В Удмуртии число зарегистрированных преступлений в первом полугодии снизилось на 8%

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Согласно данным пресс-службы МВД по Удмуртии, в республике за первое полугодие 2022 года уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Всего за шесть месяцев в регионе было зарегистрировано 12 522 преступления. По сравнению с первым полугодием 2021 года эта цифра уменьшилась на 8,6%.

На 25,6% стало меньше убийств и покушений на убийство, на 16,9% сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 36,1% — количество изнасилований. Кроме того, число разбоев сократилось на 44,1%, грабежей — на 18,9%, краж — на 16,3%.

При этом число мошенничеств, совершённых с использованием телефонов и интернета, возросло на 22,5%.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России опубликовала сборник «О состоянии преступности в России за январь — март 2022 года», в котором рассказывается о ситуации с коррупционными преступлениями в стране.

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