Генпрокуратура рассказала о ситуации с коррупционными преступлениями в России

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Генеральная прокуратура России опубликовала сборник «О состоянии преступности в России за январь — март 2022 года», в котором рассказывается о ситуации с коррупционными преступлениями в стране.

«В сравнении с предшествующим годом количество преступлений коррупционной направленности практически не изменилось (12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее). В их структуре факты взяточничества составляют более половины выявленных преступлений», — приводит ТАСС выдержку из материалов сборника.

Как отмечают в ведомстве, в первом квартале 2022 года зарегистрировано больше 39,2 тыс. преступлений экономической направленности.

«Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число незначительно уменьшилось (на 3,2% — 40,5 тыс.). Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценён в 77,8 млрд рублей», — указывается в сборнике.

Уточняется, что путём добровольного погашения и изъятия денег и ценностей обеспечено его возмещение на 30,5 млрд рублей. Кроме того, приняты меры в виде наложения ареста на имущество на сумму 72,4 млрд рублей.

В апреле генеральный прокурор России Игорь Краснов во время выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации заявил, что в 2021 году сумма возмещённого ущерба от коррупции впервые превысила размер причинённого ущерба.

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