Врач Багавиева рассказала, как не заболеть в отпуске

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Врач общей практики Светлана Багавиева рассказала, как не заболеть в отпуске.
Врач Багавиева рассказала, как не заболеть в отпуске
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

«Не нужно есть продукты, в которых вы не уверены (смущает запах, внешний вид, происхождение). Перед приёмом пищи обязательно мойте руки. После купания ополаскивайте себя чистой водой или хотя бы мойте руки и лицо», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не стоит экспериментировать с экзотическими блюдами.

Тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется взять с собой лекарства, прописанные врачом.

«При этом как-то укреплять иммунитет перед поездкой нет необходимости, потому что быстрой реакции не будет. Здоровый образ жизни — лучшее укрепление организма. Его нужно придерживаться постоянно», — считает Багавиева.

Она также выразила мнение, что в поездку желательно взять аптечку с антисептиками, сорбентами, обезболивающими препаратами, пластырями и бинтами.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики кандидат биологических наук Наталья Половодова в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.

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