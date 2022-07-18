Стоматолог Рублёва рассказала о возможном вреде неправильного прикуса для здоровья
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«Наша зубочелюстная система составляет треть лица. Если есть нарушения в прикусе, то нарушится эстетика лица, появляются ярко выраженные носогубные складки, асимметрия, второй подбородок», — заявила она в беседе с Пятым каналом.
При неправильном прикусе может развиться воспаление пародонта — комплекса тканей, окружающих зубы.
«В основном проблемы с пародонтозом и пародонтитом как раз связаны с прикусом и полости рта», — считает Рублёва.
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