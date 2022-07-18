Стоматолог Рублёва рассказала о возможном вреде неправильного прикуса для здоровья

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Стоматолог Ирина Рублёва рассказала о возможном вреде неправильного прикуса для здоровья.
Стоматолог Рублёва рассказала о возможном вреде неправильного прикуса для здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Наша зубочелюстная система составляет треть лица. Если есть нарушения в прикусе, то нарушится эстетика лица, появляются ярко выраженные носогубные складки, асимметрия, второй подбородок», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

При неправильном прикусе может развиться воспаление пародонта — комплекса тканей, окружающих зубы.

«В основном проблемы с пародонтозом и пародонтитом как раз связаны с прикусом и полости рта», — считает Рублёва.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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