Стоматолог Рублёва рассказала о возможном вреде неправильного прикуса для здоровья

Стоматолог Ирина Рублёва рассказала о возможном вреде неправильного прикуса для здоровья.

«Наша зубочелюстная система составляет треть лица. Если есть нарушения в прикусе, то нарушится эстетика лица, появляются ярко выраженные носогубные складки, асимметрия, второй подбородок», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

При неправильном прикусе может развиться воспаление пародонта — комплекса тканей, окружающих зубы.

«В основном проблемы с пародонтозом и пародонтитом как раз связаны с прикусом и полости рта», — считает Рублёва.

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