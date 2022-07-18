Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с лихорадкой Марбург

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Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с лихорадкой Марбург.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с лихорадкой Марбург
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«Эпизоды заражения вирусом в Гане — тот случай, когда эпидемиологические органы и службы стран по всему миру должны внимательно следить за ситуацией. Люди же должны относиться к этому спокойно», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Альтштейн, лихорадка Марбург известна достаточно давно.

«Это РНК-содержащий вирус, относящийся к филовирусам, и близкий родственник вируса Эболы. Про него люди знают, наверное, больше, потому что несколько лет назад в Африке наблюдалась его вспышка», — пояснил вирусолог.

Он также назвал правильным то, что сообщил Роспотребнадзор в отношении этого вируса.

«Я придерживаюсь того же мнения», — добавил Альтштейн.

Ранее Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза лихорадки Марбург из Ганы в Россию.

Директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с лихорадкой Марбург.

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