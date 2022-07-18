Путин выразил уверенность, что Россия выйдет на траекторию опережающего развития

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Россия выйдет на траекторию опережающего развития, преодолев все трудности, заявил российский президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин выразил уверенность, что Россия выйдет на траекторию опережающего развития
  • kremlin.ru

Путин отметил важность технологического развития, которое является базой для достижения стратегических планов и реализации национальных проектов.

«Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах — преодолеем и любые трудности: и нынешние, и будущие», — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин выразил уверенность, что России удастся выйти на траекторию опережающего развития.

Кроме того, российский президент попросил правительство, а также региональные команды «ставить вопросы технологического развития во главу угла в своей деятельности, сфокусировать на этом своё внимание». 

Путин также поручил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину взять на контроль реализацию высокотехнологичных направлений.

Члены Совета Федерации одобрили закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

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